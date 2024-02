Inter-Juventus, a febbraio non decisiva. Ma i segnali sono pesanti

In vista di Inter-Juventus di domani sera, tiene banco la valutazione su quanto possa già essere decisiva per le sorti scudetto. A febbraio è difficile dirlo, ma i segnali che questa partita può lasciare sono importantissimi.

SEGNALI – Se Inter o Juventus vogliono mandare un messaggio chiaro al campionato, non c’è occasione migliore di quella di domani sera. Il big match di San Siro è attesissimo e non potrebbe essere altrimenti, con le due squadre che si stanno dando battaglia punto a punto per lo scudetto. Parlando proprio del titolo, quella di domani difficilmente sarà una gara decisiva in sé e per sé. Il motivo è presto detto: siamo soltanto a inizio febbraio, manca ancora tantissimo e di mezzo ci sono gli impegni in Champions League per l’Inter e in Coppa Italia per la Juventus. Insomma, difficile che già domani sera si possa decidere la questione scudetto.

Inter-Juventus, tutti i segnali del postpartita

STRASCICHI – Quello che si rivelerà però soprattutto importante in Inter-Juventus saranno gli strascichi postpartita. A partire dalle polemiche (e, mettiamoci il cuore in pace, ce ne saranno sicuramente), passando per il chiaro messaggio mandato alla rivale. Il risultato di domani in questo senso può fare tutta la differenza del mondo: per l’Inter sarebbe una netta dichiarazione di intenti, con una vera e propria fuga. Per la Juventus potrebbe significare il convincersi una volta per tutte di potersela giocare con i nerazzurri, da tutti dichiarati come i favoriti. Insomma, segnali, polemiche, strascichi. A livello di punti non sarà decisiva, ma Inter-Juventus può già dirci tanto sul finale di questo campionato.