Inter, grave problema di velocità. Ripartenze impossibili

L’Inter è al centro delle polemiche, l’ultima sconfitta con la Juventus è valsa il secondo posto e la credibilità della squadra. La difesa ha avuto tanti problemi in stagione, la soluzione potrebbe essere abbassare la linea? No, ecco il perché.

SOLUZIONE – Trentuno gol subiti in campionato di cui ventiquattro in trasferta, sette in Champions League e uno in Coppa Italia dal Parma. Uno dei tanti problemi della stagione dell’Inter si riassume all’interno di questi numeri, che dovrebbero appartenere a compagini di seconda fascia. Si è detto nel tempo che una soluzione al mancante equilibrio della squadra in campo potesse essere abbassare la linea difensiva, ma questo è impossibile. L’Inter non ha velocisti, non ha giocatori con cui ripartire dal basso. Romelu Lukaku poteva essere la soluzione, ma la sua forma ha sempre lasciato a desiderare e Simone Inzaghi non è riuscito ad andare oltre. L’equilbrio manca e i contropiedi subiti in continuazione ne sono la prova, ma senza velocità è difficile trovare una via diversa dalla manovra e l’aiuto dei difensori in fase offensiva. Antonio Conte si poteva permettere questo gioco perché c’era Achraf Hakimi, il tecnico piacentino non ha neanche più Ivan Perisic.