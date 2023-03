Inter, perché le differenze tra la Champions League e la Serie A?

Le differenze di rendimento tra Champions League e Serie A sono nette, l’Inter ne sta pagando le conseguenze ormai da tempo. Quali sono i motivi alla base di questo enorme problema? Uno di questi potrebbe essere Simone Inzaghi.

DIFFERENZE – Totalizzare dieci punti in sei partite contro Barcellona, Bayern Monaco e Viktoria Plzen è da grande, grandissima squadra. Fare zero punti con Empoli, Bologna e Spezia è tutto il contrario. Notare queste differenze è facile, comprenderne il motivo meno. Difficilmente negli ultimi anni ci sono state squadre così altalenanti, Simone Inzaghi potrebbe essere una delle cause. L’allenatore ha dimostrato di non saper toccare le corde giuste dei suoi calciatori. La sensazione è che la corsa del Napoli al vertice abbia tolto stimoli alla squadra, che li trova da se invece nelle notti importanti europee. Quando c’è da battere il Porto i problemi non esistono, quando si affrontano le partite con le piccole mancano motivazioni. Questa tesi però è stata abbattuta domenica: il Derby d’Italia non ha bisogno di presentazioni, la partita con la Juventus vale quasi una stagione. L’Inter è riuscita comunque a perdere, è riuscita a soccombere senza mai dare la sensazione di poter reagire.