Inter-Fiorentina, un KO da ‘vendicare’ con obiettivo 3/3

L’importanza di Inter-Fiorentina di questa sera a San Siro (ore 18.30) è anche nella volontà di ‘vendicare’ il KO arrivato lo scorso anno, con lo 0-1 firmato da Giacomo Bonaventura. Oltre, naturalmente, a trovare la terza vittoria consecutiva di questo inizio di campionato.

SCONFITTA DA VENDICARE – Dopo la sconfitta dello scorso anno per 0-1 a San Siro, decisa da un gol di Giacomo Bonaventura, l’Inter va a caccia della vittoria contro la Fiorentina che possa ‘vendicare’ il risultato casalingo dello scorso anno. Uno stimolo in più per i giocatori nerazzurri guidati da Simone Inzaghi che, inoltre, punta a chiudere questo primo mini-ciclo che porta alla sosta nazionali con un 3/3. Specialmente in vista del derby contro il Milan al rientro dalla sosta. Sarebbe quantomeno importante, dopo Inter-Fiorentina di questa sera, passare le prossime due settimane appaiati in cima alla classifica proprio con i rossoneri di Stefano Pioli. E, perché no, a +3 sul Napoli campione d’Italia.