Inter, con l’ultimo allenamento congiunto arriva la fine del calcio “estivo”

L’ultimo allenamento congiunto della stagione rappresenta per l’Inter la fine del calcio estivo. Delle prove, delle gembe pesanti, degli esperimenti, degli avversari più avanti nella preparazione. Da domani si fa sul serio e l’Inter deve tornare subito a fare l’Inter.

ULTIMO GIORNO – Oggi l’Inter disputerà un allenamento congiunto col Sant’Angelo. Una partita senza grande significato tecnico per la distanza di livello tra le due squadre. Niente a che vedere col Villarreal, quindi nessun riscatto da cercare. Giusto una sgambata, utile per rifinire la condizione. Perché dopo oggi cambia tutto. Dopo oggi si fa sul serio.

SVOLTA IMMEDIATA – Il Sant’Angelo chiude di fatto la parentesi del cosiddetto calcio estivo. Da domani inizia la stagione. Quella ufficiale. Un po’ in anticipo rispetto alle abitudini visto che di fatto siamo ancora in piena estate. Ma l’Inter è chiamata a fare sul serio da subito. Dopo un ritiro con qualche incertezza di troppo serve una svolta già dalla prima giornata. Per non iniziare da subito a rincorrere, dovendo risolvere problemi piccoli o grani. Con un clima nero attorno.

FINE DEL CALCIO ESTIVO – Oggi per l’Inter c’è una sorta di ultimo rodaggio. Da domani non ci sono più alibi, né prove. Le viti vanno strette, la concentrazione deve essere massima. E l’obiettivo ben chiaro, collettivo. Anche se siamo ancora a metà agosto non ci sono indulgenze, né sconti. Oggi è l’ultimo giorno di calcio estivo. Da domani l’Inter è chiamata a tornare l’Inter. Quella vera, praticamente da subito. Buona stagione a tutti.