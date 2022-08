Inter-Sant’Angelo, oggi allenamento congiunto: no diretta TV, le informazioni

Inter-Sant’Angelo è il quinto allenamento congiunto del precampionato nerazzurro, l’ultimo prima dell’esordio ufficiale a Lecce. Si gioca oggi ad Appiano Gentile, come di consueto non ci sarà diretta TV.

ULTIMO TEST – Inter-Sant’Angelo è il quinto e ultimo allenamento congiunto del precampionato della squadra di Simone Inzaghi, dopo il brutto KO col Villarreal. Si gioca alle 18.30 ad Appiano Gentile, contro una formazione che nella passata stagione ha vinto l’Eccellenza lombarda salendo in Serie D. Mancherà Marcelo Brozovic, ancora alle prese con problemi fisici (vedi articolo). Il centrocampista resta da valutare a tre giorni dall’esordio in Serie A al Via del Mare col Lecce (sabato ore 20.45). Come di consueto, gli allenamenti congiunti dell’Inter non sono trasmessi in diretta TV (né in streaming) e si giocano a porte chiuse. In serata la società dovrebbe pubblicare un video con le immagini di Inter-Sant’Angelo. I precedenti sono stati il 10-0 alla Milanese (vedi highlights), l’8-1 al Novara (vedi highlights), il 6-1 alla Pro Sesto (vedi highlights) e l’8-0 alla Pergolettese (vedi highlights).