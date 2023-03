Inter, col Lecce attenzione alle coperture: i salentini letali nelle ripartenze

Il Lecce rappresenta un test per l’Inter dal punto di vista delle coperture preventive. I giallorossi infatti sono tra le migliori squadre del campionato in contropiede.

TEST SPECIFICO – L’Inter contro il Lecce verrà stimolata su un punto debole della stagione. Le coperture preventive. I nerazzurri infatti spesso e volentieri hanno sofferto le ripartenze avversarie. Sia per movimenti sbagliati, con troppi giocatori sopra la linea della palla, che per mancanza di attenzione appunto alle coperture. Troppa foga di attaccare. O sufficienza nel valutare gli spazi. E i salentini puntano in modo specifico nello sfruttare gli spazi in contropiede.

ATTENZIONE AL CONTROPIEDE – Baroni ha creato molto della classifica del Lecce proprio creando campo da attaccare. Difesa bassa, avversari invitati a salire e poi ripartire. Ha i giocatori per farlo. Rapidi, veloci, bravi in uno contro uno. E ha impostato i movimenti per sfruttarli. Non a caso i giallorossi sono secondi per gol in contropiede in campionato. L’Inter insomma è avvisata. La concentrazione dovrà essere massima.