Biasin: «Io avrei preferito Lukaku a Dybala. Bello vedere Inter-Milan…»

Fabrizio Biasin è intervenuto in collegamento con Radio Sportiva. Il giornalista ha toccato il tema Champions League, aggiungendo qualcosa sui problemi dell’Inter in attacco.

CHAMPIONS LEAGUE – Fabrizio Biasin ha detto la sua con Radio Sportiva sulle partite di Champions League delle milanesi: «Sarebbe bello che Inter e Milan si incontrassero ai quarti o alle semifinali, perché vorrebbe dire che sono andate oltre gli ottavi di finale. Noi diamo per scontato che l’ostacolo è superabile, per me le milanesi devono fare ancora tant strada: a Oporto e Londra le partite saranno difficili contro quelle due super squadre. Diciamo che sono a metà strada con l’1-0 dell’andata, che sposta di una piccola percentuale i favori su Inter e Milan. In caso di Derby ce la godremo tantissimo nello stadio, San Siro, che ormai non vuole più nessuno, come dice Sala».

PROBLEMI – Il giornalista ha poi aggiunto sui problemi della rosa dell’Inter: «Non ci sono giocatori di questo tipo, l’Inter è ultima in classifica per dribbling effettuati. L’Inter non ha un giocatore in grado di risolvere la partita da solo. La squadra quando ha la domenica storta difficilmente ne esce, secondo me la dirigenza vedeva Correa come quel tipo di giocatore in grado di creare superiorità numerica. In pratica l’argentino non l’abbiamo mai visto, tra infortuni e prestazioni scarse. Quando si è deciso di puntare su Lukaku invece che su Dybala non avevo dubbi, 99 persone su 100 l’avrebbero fatto per riportare a casa a quelle cifre il giocatore che ti aveva portato lo Scudetto due anni fa».