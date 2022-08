Inter, classifica marcatori estiva definitiva: Lautaro Martinez doppia Lukaku!

Inter, classifica marcatori subito aggiornata. E finalmente definitiva, almeno per quanto riguarda il pre-campionato, dopo l’ultimo allenamento congiunto che precede il debutto stagionale in Serie A. Nessun dubbio sul primatista Lautaro Martinez. Alle sue spalle brilla l’intero attacco. Scopriamo insieme la classifica marcatori definitiva dell’estate nerazzurra

INTER CLASSIFICA MARCATORI – La goleada dell’Inter di Simone Inzaghi nell’ultimo allenamento congiunto con il Sant’Angelo (vedi video degli highlights) chiude definitivamente l’estate nerazzurra. Sono 10 gli appuntamenti da 90′ più recupero: 5 amichevoli e altrettanti allenamenti congiunti. Il gol di Lautaro Martinez, per l’11-0 finale ad Appiano Gentile, è il numero 53 dell’estate nerazzurra. Più precisamente il 51°, dato che all’elenco vanno aggiunti due autogol. E con la rete – tra gli altri – di Cesare Casadei, i marcatori diversi sono ben 20 (di cui ormai più di 3 non più in rosa, ndr). Ma chi guida la classifica marcatori nerazzurra? Ovviamente sempre e solo Lautaro Martinez, arrivato a quota 12 gol, sebbene siano solo 2 quelli segnati in amichevole. Stesso bottino “ufficiale” di Romelu Lukaku – che insegue nella classifica complessiva a quota 6 – e Danilo D’Ambrosio, fermo a 3 e superato all’ultimo da Joaquin Correa ed Edin Dzeko, che condividono il gradino più basso del podio. Di seguito la classifica marcatori estiva dell’Inter di Inzaghi aggiornata e completa (tra parentesi i gol messi a segno negli allenamenti congiunti, ndr).

Inter, classifica marcatori estiva completa

12 GOL – Lautaro Martinez (10).

6 GOL – Romelu Lukaku (4).

4 GOL – Joaquin Correa (3) ed Edin Dzeko (4).

3 GOL – Danilo D’Ambrosio (1), Roberto Gagliardini (2) e Hakan Calhanoglu (3).

2 GOL – Kristjan Asllani (1), Nicolò Barella (1) e Raoul Bellanova (2).

UN GOL – Alessandro Fontanarosa (1), Mattia Sangalli (1, poi ceduto in prestito al Lecco), Andrea Pinamonti (1), Valentino Lazaro (1, poi ceduto in prestito al Torino), Dennis Curatolo (1), Mattia Zanotti (1), Milan Skriniar (1), Denzel Dumfries (1), Henrikh Mkhitaryan (1) e Cesare Casadei (1) + Aut. Simone Ciancio (Novara) e Aut. Federico Bevilacqua (Pergolettese).