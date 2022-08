Moriero: «Inter, a Lecce due insidie! Bellanova? Grande futuro»

Francesco Moriero, in un’intervista concessa all’edizione odierna di Tuttosport, ha parlato dell’Inter, delle prospettive stagionali del club nerazzurro e dell’imminente sfida col Lecce

INSIDIE – Moriero parla a proposito di Lecce-Inter: «I nerazzurri dovranno affrontare l’impegno con la massima concentrazione dopo le uscite estive in cui ha palesato qualche problema. Il Lecce avrà dalla sua 20mila abbonati ed il sold out al Via del Mare. Ci sarà tantissimo entusiasmo. L’Inter parte favorita ma dovrà guadagnarsi i tre punti in un campo infuocato».

OBIETTIVI – Moriero parla a proposito delle prospettive stagionali dell’Inter: «L’Inter deve giocare ogni anno per vincere lo Scudetto. I nerazzurri si giocheranno il campionato con Milan e Juventus. Tutte e tre le squadre sono obbligate a puntare al tricolore, è matematico. Lukaku? Romelu è tanta roba, farà la differenza nell’Inter ed in Serie A. Con Lautaro formerà una coppia formidabile».

FUTURO – Moriero, infine, parla a proposito della possibile partenza di Dumfries e degli eventuali sostituti: «Lazzari è un giocatore sottovalutato, a me è sempre piaciuto: possiede tantissima corsa ed ottimi spunti. Ma da quella parte c’è anche Bellanova. Io credo molto in questo ragazzo: ha spinta, tecnica, dribbling, capacità importanti. Secondo me è un giocatore che avrà grande futuro. L’Inter dovrà puntarci».

Fonte: Tuttosport – Simone Togna