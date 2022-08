Arriva la Serie A e dunque il momento di Lukaku: ha un trono da riprendere

Domani ricomincia la Serie A, e la prima giornata per l’Inter vede la sfida col Lecce. Da domani Lukaku deve far parlare il campo. Il belga ha un trono da riprendersi. Quello di miglior giocatore del campionato.

SI RICOMINCIA, INSIEME – Ci siamo. Domani ricomincia la Serie A. Tornano le partite ufficiali. Ricomincia a rotolare il pallone, tornano i punti e gli obiettivi. Torna a parlare il campo. E questo in casa Inter chiama un giocatore in particolare. Parliamo di Romelu Lukaku. Il vero, grande colpo del mercato nerazzurro. Il grande assente della stagione 2021-2022. Quello a cui tutti guardano. E che deve riprendersi il suo posto.

ASPETTATIVE ALTE – Lukaku ha lasciato la Serie A da MVP. Con un assegno dal Chelsea che lo qualificava come uno dei migliori giocatori del mondo. In assoluto. Un livello che ha rovinosamente perso poi in Premier League. L’asticella delle aspettative per il suo ritorno nel nostro campionato è bella in alto. Da domani sta al belga riprendersi quello che ha lasciato, forse frettolosamente, la scorsa estate.

RIPRENDERSI IL TRONO – Il ritorno in sé non garantisce niente. Lukaku dovrà guadagnarsi molto, se non tutto, in campo. Azione dopo azione, gol dopo gol. Tutto dovrà funzionare attorno a lui, come se non se ne fosse mai andato. L’aspettativa è che la sua presenza condizioni e risolva ogni partita, o quasi. Dovranno arrivare non solo i risultati, ma anche i gol. Il belga avrà una lente di ingrandimento addosso. Che porterà elogi e anche critiche, forse come non sono mai arrivate in Italia. Ma il ritorno lo ha voluto lui. A ogni costo o quasi. E adesso deve riprendersi il suo trono. A cominciare da Lecce.