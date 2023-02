L’Inter chiede un gol a Skriniar prima dell’addio: Sampdoria avversario ideale

L’Inter si è ormai rassegnata, insieme ai suoi tifosi, a quello che sarà l’addio di Milan Skriniar con il prossimo mercato estivo. Il difensore ha infatti deciso di trasferirsi al PSG a parametro zero, ma il club nerazzurro gli chiede ancora una cosa: segnare (almeno) un gol prima di salutare. Ecco allora perché il match contro la Sampdoria può essere l’occasione ideale.

SPERANZA − L’Inter si è difatti arresa al fatto che Milan Skriniar con la prossima sessione di calciomercato dirà addio. Ha tentato in tutti i modi, e soprattutto con un’offerta di circa 6 milioni di ingaggio, di fargli accettare la possibilità di rinnovare. Ma non c’è stato verso. Il difensore ha deciso di proseguire la propria carriera altrove e ha ceduto alle avance del Paris Saint-Germain. Niente di nuovo, quindi, sotto questo punto di vista, così come non è una novità che il club si augura che possa esserci serietà da parte sua fino all’ultimo minuto in cui vestirà la maglia nerazzurra. La speranza, sotto questo punto di vista, è anche un’altra. Quella che possa arrivare (almeno) un gol prima della conclusione di questa esperienza iniziata nel 2017. Anno in cui Milan Skriniar ha detto addio alla Sampdoria, la stessa squadra contro cui giocherà domani sera al Ferraris (vedi articolo).

Skriniar, l’addio all’Inter è certo ma si spera che prima possa arrivare un gol

GOL DELL’EX − Nelle passate stagioni, Milan Skriniar oltre a svolgere il suo lavoro difensivo sotto porta ha anche segnato gol importanti. Solamente nel periodo 2021/22, ad esempio, sono arrivati 3 gol da parte sua in 35 match giocati in Serie A. A partire da agosto dello scorso anno, però, lo slovacco non è riuscito a mettere a segno neppure una rete. Ed è per questo motivo che ora l’Inter gli chiede proprio questo: riuscire anche a segnare. Sotto questo aspetto, allora, la partita contro la Sampdoria potrebbe essere l’occasione ideale per riuscirci. Ci sono infatti tutte le condizioni per dimostrare ai tifosi di esserci ancora e di fare ancora la differenza. La possibilità che arrivi il gol dell’ex perciò non è poi così remota.