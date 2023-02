Barella, Sampdoria-Inter nel segno di Stankovic. Con un record da battere

Nicolò Barella in Sampdoria-Inter nel segno di Dejan Stankovic. Uno scontro nello scontro tra il passato e il presente del centrocampo nerazzurro. Per il numero 23 nerazzurro, inoltre, sarà l’occasione di battere un suo personalissimo record in Serie A

EREDITÀ – Nicolò Barella e Dejan Stankovic, due centrocampisti che – a modo loro – hanno legato il nome all’Inter. In modo particolare, naturalmente, l’attuale allenatore della Sampdoria, che ha lottato per nove anni indossando la maglia nerazzurra, vincendo tutto ciò che c’era da vincere. Barella chiaramente non è ancora arrivato ai livelli di Stankovic, ma ha comunque a modo suo già mostrato attaccamento alla maglia dell’Inter. Portando a casa anche uno scudetto. Ecco perché quella di domani sarà proprio uno scontro nello scontro, tra il passato, il presente e il possibile futuro del centrocampo nerazzurro.

RECORD – Nicolò Barella, inoltre, ha un personalissimo record da battere. Che riguarda il numero di gol segnati in Serie A. Al momento il massimo numero di reti segnate in un campionato dal centrocampista numero 23 è pari a 6, con la maglia del Cagliari nella stagione 2017-2018. Barella al momento in questo campionato ha messo a referto la bellezza di 5 gol, a due distanze quindi dal battere il suo stesso record. Sampdoria-Inter potrebbe essere un’occasione per lui di riuscirci, o quantomeno di eguagliare quanto fatto nella stagione 2017-2018. E magari anche di aumentare il numero di assist (vedi articolo). Proprio davanti agli occhi di Dejan Stankovic.