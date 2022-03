Inter alle prese con un calendario più che impegnativo dopo la sosta internazionale. La squadra di Inzaghi nel mese di aprile affronterà più di un ostacolo difficile e già le prime quattro partite in programma dimostrano che non sarà per niente facile in 15 giorni

MESE DECISIVO – Il calendario di aprile dell’Inter (vedi focus) è ancora da completare. Ma si conoscono già con certezza i dettagli dei primi quattro impegni, che saranno quelli fondamentali per il prosieguo della stagione nerazzurra. Anche Simone Inzaghi sa che la sua squadra non può proprio fallire in questo avvio di mese. Si inizia domenica (3 aprile) alle ore 20:45 con Juventus-Inter (vedi articolo). Poi, dopo sei giorni, ecco l’impegno di sabato (9 aprile) alle ore 18:00 con Inter-Hellas Verona, in casa. E poi, sempre dopo sei giorni, si va in campo venerdì (15 aprile) alle ore 19:00 con Spezia-Inter, che precede il weekend di Pasqua. Messa da parte la Serie A, dopo quattro giorni arriva il turno infrasettimanale di martedì (19 aprile) alle ore 21:00, quando andrà in scena Inter-Milan, il Derby di Milano di Coppa Italia decisivo per l’accesso in finale. Bisognerà organizzarsi bene, partita dopo partita. Inzaghi in quattro giorni si gioca davvero tutto: la Coppa Italia è il primo obiettivo da non fallire adesso, ma anche i precedenti 9 punti in palio in Serie A non sono da sottovalutare.