In Verona-Inter Inzaghi disegna nuovi movimenti per Dimarco

In Verona-Inter Inzaghi ha impiegato Dimarco in un modo unico. Il tecnico ha sfruttato il mancino per i movimenti senza palla, mandandolo a esplorare anche la fascia destra.

SPOSTAMENTO A DESTRA – Verona-Inter ha visto Inzaghi sfruttare Dimarco in un modo particolare. Unico in stagione. Aspettandosi un avversario arroccato in un blocco basso, pronto a raddoppiare sugli esterni, il tecnico ha mandato il suo numero 32 in altre zone. Guardiamo l’heatmap del mancino presa da Sofascore:

Dimarco è abituato a dominare la fascia sinistra. Sia come presenza che come tocchi di palla. Col Verona invece si è trovato a giocare anche sulla destra. Mollando la sua fascia di competenza. Andiamo a vedere i suoi tocchi.

MOVIMENTI SENZA PALLA – Ecco la mappa dei suoi tocchi presa da Whoscored:

In 57 minuti Dimarco ha messo insieme 25 tocchi. Pochi per le sue abitudini. Proprio perché il suo compito è stato quello di muoversi senza palla. Trovare spazi, anche lontano dalla sua fascia sinistra. Non aspettare il pallone e cercare i compagni in movimento. Muoversi lui per primo. Un nuovo impiego del numero 32.