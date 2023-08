Il Monza di Palladino ricomincia dovendo trovare nuovi equilibri

Il Monza di Palladino viene da un campionato in cui ha dimostrato di valere la permanenza in A e forse anche qualcosina di più. Il mercato ha cambiato la pelle di una squadra che dovà rivedere qualcosa del suo gioco.

TATTICA – Palladino è un allievo di Gasperini, e come tale sfrutta il modulo di riferimento del tecnico dell’Atalanta. Il 3-4-3 dei lombardi vede due rifinitori dietro alla punta, ma l’attacco ha una composizione che varia a seconda delle esigenze tattiche. Il tecnico alterna come rifinitori attaccanti esterni e centrocampisti e davanti può scegliere tra una punta fisica e una più dinamica. La squadra sa sia sfruttare il possesso che difendersi più bassa puntando alle ripartenze. Chiave assoluta della manovra sono gli esterni, veri motori del gioco offensivo. Rispetto alla scorsa stagione Palladino si trova senza trequarti del suo centrocampo titolare avendo perso Sensi, Rovella e Carlos Augusto.

STATISTICHE – Alla vigilia della prima di campionato ovviamente non abbiamo statistiche del campionato 2023-2024. Nel 2022-2023 però gli uomini di Palladino sono stati quinti in A per possesso palla, ed è probabile che la squadra manterrà questa vocazione. L’Inter non è ancora riuscita a vincere contro la squadra di Berlusconi (Paolo, presidente onorario) e Galliani: nella scorsa stagione un pari in trasferta e una sconfitta a San Siro.

DETTAGLI – Il fresco ex D’Ambrosio promette di diventare un nuovo referente della difesa di Palladino. Da braccetto porterà esperienza e qualità. Kyriakopoulos sulla sinistra è l’erede di Carlos Augusto. Un ruolo pesante, per un giocatore che promette di avere un ruolo chiave nella squadra. Gagliardini, anche lui fresco ex, è il nuovo titolare del centrocampo. A lui sarà affidato il lavoro oscuro e probabilmente anche gli inserimenti in area avversaria. Tra tante novità resta una certezza: Ciurria da esterno a tutta fascia o da attaccante è un referente assoluto per il Monza. Lo scorso anno è stato una delle sorprese della Serie A e ha chiuso il campionato con 5 gol e 5 assist.