Il Genoa di Blessin ha nuovi protagonisti e punta su un calcio aggressivo

Blessin sta cercando di portare nuova aria al Genoa. Il tedesco punta sul 4-2-3-1 e su nuovi protagonisti arrivati a gennaio.

TATTICA – Il modulo di riferimento di Blessin è il 4-2-3-1, che può diventare anche un 4-3-2-1 a seconda della posizione del trequartista, che è un centrocampista incursore. Il gioco punta ad essere diretto, verticale, senza troppi ricami in impostazione, con grande ricorso anche ai palloni lunghi. Il tecnico chiede movimenti continui alle sue punte e in generale una certa aggressività nel pressing di squadra, senza però alzare eccessivamente il baricentro.

STATISTICHE – Le statistiche del Genoa non dipendono tutte da Blessin, che è il terzo allenatore stagionale sulla panchina rossoblù. La squadra non vince addirittura dalla terza giornata, l’unico successo (in rimonta da 2-0 a 2-3 a Cagliari). Attualmente hanno la quarta peggior difesa con 47 reti subite, di cui la maggior parte nei primi 15 minuti (10) e negli ultimi 15 (11). Con 11 gol al passivo da calcio piazzato sono la terza peggior difesa in queste situazioni. Non meglio l’attacco, penultimo in Serie A con 22 gol fatti. Di questi ben 12 sono arrivati negli ultimi 15 minuti di partita. In generale il Genoa è terzultimo per tiri totali e di media a gara e non punta certo al possesso (quintultimi in campionato col 43,5% di media).

DETTAGLI – Silvan Hefti è una delle novità del mercato di gennaio. Sempre titolare, come terzino destro si sta dimostrando una risorsa per corsa (quinto per km percorsi) e presenza nelle due fasi. Andrea Cambiaso è uno dei migliori in assoluto di tutta la stagione del Genoa. Spostato a destra e a sinistra, come esterno basso, alto e a tutta fascia. Ora terzino sinistro, è il migliore per assist (4), terzo per km percorsi e ha anche un gol all’attivo. Manolo Portanova è il trequartista di quantità, importante per movimenti senza palla in entrambe le fasi, con pressing e inserimenti. Caleb Ekuban è il riferimento come ala offensiva, in continuo movimento alla ricerca della profondità e dell’uno contro uno. Secondo per tiri dopo Mattia Destro, l’imprescindibile riferimento offensivo per Blessin. Il prodotto delle giovanili dell’Inter ha 9 reti in 18 presenze, è il migliore in A per gol di testa (5).