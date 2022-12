Gosens pronto a un nuovo inizio con l’Inter, ora avrà la sua occasione?

Robin Gosens sembra pronto a un nuovo inizio. Con una base indispensabile: la condizione fisica. Inzaghi cambierà le sue gerarchie?

RECUPERO FISICO – Uno degli elementi sembrati più in forma in casa Inter nelle prime amichevoli di Malta è stato Robin Gosens. Di più. Il tedesco è parso in una condizione fisica mai vista nella sua esperienza a Milano. Al top da un anno e mezzo, sostanzialmente. Sono solo amichevoli e il fisico di tutti è in rodaggio, quindi è presto per giudizi definitivi. Ma i segnali visti sul campo fanno sperare in un vero e proprio nuovo inizio per il giocatore.

NUOVO INIZIO POSSIBILE – Gosens per rendere ha bisogno che il suo motore funzioni a pieno regime. E questo all’Inter non è mai successo. Fino ad ora. Il prossimo mese potrebbe essere realmente significativo per il numero otto. Ormai è inserito nell’ambiente, sia come gruppo che a livello tattico. Ma la sua occasione non è mai arrivata. Qualche lampo, ma sempre troppo poco. 548 minuti, sest’ultimo della rosa (meno hanno giocato solo Asllani, Gagliardini, Lukaku, D’Ambrosio e Bellanova), solo quattro presenze da titolare, di cui una in A. La prima, col Lecce. Ma una versione del tedesco tirata a lucido può mettere in discussione le gerarchie di Inzaghi. Succederà davvero nel 2023?