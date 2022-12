Biasin: «Per Skriniar siamo ai giorni decisivi! Proposta Inter non come PSG»

Il giornalista Biasin, ospite nella trasmissione Microfono Aperto su Radio Sportiva, ha parlato della situazione legata al rinnovo di Skriniar con l’Inter.

FUTURO INCERTO − Fabrizio Biasin ha parlato della situazione legata al rinnovo di Milan Skriniar. Le sue parole: «Sulla situazione del rinnovo di Skriniar siamo ormai ai giorni decisivi. L’Inter ha sempre detto di voler attendere il periodo tra Natale e la fine dell’anno per avere una risposta definitiva. Un sì o un no, visto che la proposta il giocatore e al suo entourage la hanno già in mano. Sei milioni più bonus per quattro o cinque anni a discrezione del difensore. Questa è la proposta che può fare l’Inter, che non si avvicina minimamente a quella del PSG che supera i nove milioni a stagione. Se legittimamente lo slovacco segue il portafoglio non c’è competizione e va a Parigi. Se invece pensa che la fascia da capitano e l’ambiente che lo ha cresciuto possano fare al caso suo, allora andrà avanti. I nerazzurri aspettano una risposta, poi se sarà sì saranno tutti felici e contenti, viceversa Piero Ausilio e Giuseppe Marotta ragioneranno su un’alternativa a partire dalla prossima stagione. In ogni caso che credo che nessuno potrà puntare il dito su questo giocatore, che finora si è sempre rivelato un grande professionista. Adesso Skriniar deve scegliere. Vado avanti con l’Inter e guadagno qualcosa meno o vado a Parigi con tutte le incognite del caso e con la possibilità di giocare con calciatori straordinari come Lionel Messi e tutti gli altri?»