Lukaku, obiettivo top forma contro Napoli: rientro fondamentale per 2 motivi

Romelu Lukaku ha fatto ritorno ad allenarsi in gruppo e punta ad essere al top della forma per la partita di campionato contro il Napoli.

RIENTRO – Secondo quanto riportato da SportMediaset, Romelu Lukaku è tornato ad allenarsi in gruppo dopo alcuni giorni di lavoro individuale, unendosi alla squadra e ad Andre Onana (anche quest’ultimo di ritorno dai Mondiali), restano invece a parte Joaquin Correa e Danilo D’Ambrosio. Simone Inzaghi aspetta con fiducia l’amichevole contro il Betis, in programma sabato. Si tratta di una sorta di test per il belga, che intende essere al 100% della forma, anche se forse non in campo per l’intera partita, contro il Napoli.

ATTACCANTI – Il recupero dell’attaccante sarebbe fondamentale per il reparto offensivo dell’Inter, viste le condizioni di Correa e il rientro di Lautaro Martinez dal Qatar non ancora avvenuto e dunque i pochi allenamenti di quest’ultimo, oltre i giorni di riposo previsti.

