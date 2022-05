Gosens, oggi la scelta di gennaio è ancora più chiara. Che colpo!

L’Inter sta lavorando in vista della prossima stagione e punta a qualche colpo di mercato importante. Intanto però c’è da digerire l’addio imminente di Ivan Perisic. Ma l’Inter si è mossa con largo anticipo, anticipando a gennaio con Gosens.

GENNAIO – L’Inter potrebbe perdere seriamente Ivan Perisic con il croato vicino al Tottenham di Antonio Conte. Ma l’Inter è pronta, ha già le spalle ampiamente coperte. Beppe Marotta e Piero Ausilio si sono mossi non in anticipo, di più, addirittura a gennaio! Robin Gosens, arrivato nel mercato invernale, è stato un acquisto mirato e pronto a sostenere l’Inter in caso di addio di Perisic a fine stagione. Lo scenario che i dirigenti dell’Inter si aspettavano a questo punto e che si sta verificando. E quindi bravi alla dirigenza per la lungimiranza e la programmazione.