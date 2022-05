Lukaku, l’Inter non tratta con lui. E’ lui a trattare con il club – SM

Si è chiusa la stagione pochi giorni fa e ora l’Inter prepara la prossima. Il sogno dei tifosi si chiama Romelu Lukaku con la situazione intorno al belga però che ha bisogno di chiarezza.

SITUAZIONE – L’Inter vuole programmare al meglio la prossima stagione. I nerazzurri devono tornare a vincere lo scudetto e devono rinforzarsi. Ma piano con i sogni. Beppe Marotta e Piero Ausilio non faranno follie ed ecco perché serve fare chiarezza sulla situazione intorno a Romelu Lukaku. Il belga vuole a tutti i costi tornare a Milano in maglia nerazzurra ma, come spiega SportMediaset, non è l’Inter a trattare con il Chelsea e con l’attaccante. Anzi, sta facendo tutto Lukaku, sia convincere il Chelsea a lasciarlo andare sia convincere l’Inter a riprenderlo. L’unica opzione percorribile? Un prestito gratuito biennale con riscatto fissato a 50 milioni di euro, valore che Lukaku avrà a bilancio nel 2024 per il Chelsea.

Fonte: SportMediaset