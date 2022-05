Inter Primavera, oggi è il gran giorno: tutto pronto per la semifinale

È arrivato il grande giorno per l’Inter Primavera di Cristian Chivu, che oggi affronterà il Cagliari per la semifinale del campionato di categoria.

SEMIFINALE – Alle ore 17 di oggi andrà in scena l’importantissima sfida tra l’Inter Primavera allenata da Cristian Chivu contro il Cagliari. In palio c’è la finale del campionato di categoria, nella quale la vincente della semifinale di oggi affronterà la Roma (arrivata prima nella regular season) dopo la vittoria di ieri sulla Juventus. Proprio la squadra sarda è arrivata al terzo posto alle spalle dei nerazzurri di soli tre punti. Una sfida, quindi, decisamente complicata per i ‘nerazzurrini’ che avranno però l’occasione di dare continuità a una grande stagione. Partita in programma allo stadio Ricci di Sassuolo, visibile su Sportitalia.