Godin-Skriniar e il ritorno a inizio anno. Bivio Conte: Inter, chi a sinistra?

Godin e Skriniar sono pronti a tornare in campo ai lati di de Vrij nel match tra Verona e Inter (qui le ultime). Si ripristina quindi la difesa che a inizio anno tutti credevano sarebbe stata titolare. Analizziamo i possibili ruoli e le prospettive per Conte

RUOLI E GERARCHIE – La delusione Diego Godin e l’esplosione di Alessandro Bastoni hanno cambiato inevitabilmente le gerarchie nella difesa dell’Inter. Il centrale ex Atletico Madrid è pronto a tornare in campo, alla luce delle tante assenze, e ci sarà anche Milan Skriniar (squalifica scontata). Si ripristina, dunque, il trio che nei piani dell’Inter e di Conte avrebbe dovuto blindare la porta di Handanovic. La trasferta contro la Lazio ha segnato il fallimento del trio, tutto destro di piede e con più abilità in marcatura ma meno in impostazione. Proprio nel match contro i biancocelesti, Conte invertì Godin con Skriniar, portando lo slovacco a destra. Alla prima presenza post-lockdown di Godin contro il Parma, il centrale è stato schierato a sinistra. Vedremo se per la terza volta Conte confermerà le nuove posizioni o si tornerà alle idee di inizio anno.