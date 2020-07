Getafe, che fatica in Liga! Sconfitta in casa...

Getafe, che fatica in Liga! Sconfitta in casa contro il Villarreal: Inter guarda

Il Getafe non sta riuscendo a confermare dalla ripresa della Liga le ottime prestazioni fornite fino al lockdown. Quest’oggi è arrivata una dolorosa sconfitta contro il Villarreal con il punteggio di 1-3. L’Inter osserva nell’ottica dell’Europa League ad agosto

SCONFITTA PESANTE – Brutta giornata per il Getafe che continua a faticare nella Liga spagnola. I prossimi avversari dell’Inter in Europa League passano in svantaggio al 63esimo con un rigore realizzato da Cazorla. I padroni di casa riescono a pareggiare all’80esimo con Duro, ma 5 minuti dopo è ancora Cazorla dal dischetto a firmare l’1-2 per il Villarreal. Pena chiude i conti al 93esimo, firmando l’1-3 finale. A questo punto la classifica si complica per il Getafe che scivola a -4 dal quinto posto e in caso di vittoria della Real Sociedad potrebbe scendere al settimo.