Il Genoa di Gilardino punta sulla difesa e su Gudmundsson

Gilardino ha dato al suo Genoa in Serie A un’impostazione spiccatamente difensiva, e ha il suo limite nella produzione offensiva, anche se Gudmundsson si sta mettendo in mostra.

TATTICA – Il modulo di riferimento di Gilardino è il 3-5-2, anche se poi sia nelle coperture che nello sviluppo dell’azione si vedono disposizioni tattiche diverse, come il 4-4-2, il 4-2-3-1 o il 4-5-1. Gli esterni sono elementi chiave nell’alzare o abbassare il baricentro. L’interpretazione generale è difensiva, con linee basse e strette per avere coperture e compattezza. In attacco si cercano transizioni dirette, verticali, con lanci lunghi quando c’è in campo Mateo Retegui, con anche i calci piazzati come risorsa. Un jolly per il tecnico è l’ex Milan Junior Messias, recuperato, schierato sia da punta sia da interno che da esterno di fascia, e capace di portare qualità e pericolosità offensiva.

STATISTICHE – Il Genoa è terzultimo in Seire A per possesso palla, col 42,6% medio. I 18 gol segnati valgono il quinto peggior attacco in campionato. Ma per tiri prodotti i rossoblù fanno anche peggio: ultimi con 10,4 a partita. Le 4 reti da calcio piazzato sono invece il terzo miglior bottino in A. Pochi i cross: gli uomini di Gilardino sono penultimi per traversoni. Lo stile di gioco predilige la ricerca diretta degli uomini offensivi: il Genoa è quarto per lanci lunghi e quartultimo per passaggi corti a gara.

DETTAGLI – Il portiere Josep Martinez è una delle chiavi del gioco del Genoa, grazie alla sua abilità nel gioco al piede. Lo spagnolo viene coinvolto spesso nell’origine della manovra, e infatti è terzo per passaggi medi e primo per lanci lunghi. Morten Frendrup è il motore del centrocampo. Che sia con la corsa o coi passaggi, il danese è protagonista cardine degli equilibri della squadra. Terzo per rendimento secondo WhoScored, quinto per passaggi medi, terzo per falli subiti, primo per contrasti, secondo per intercetti, terzo in tutta la Serie A per recuperi, primo per assist della squadra con 4. Albert Gudmundsson è il riferimento offensivo del Genoa. Da lui parte ogni azione d’attacco, e spesso finisce anche per concluderle. Primo per rendimento secondo WhoScored, secondo per tiri a partita, primo per passaggi chiave, primo per dribbling, primo per falli subiti, miglior marcatore con 7 gol.