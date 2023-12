Buchanan, stand-by fra Inter e Bruges: resta fiducia e una data! – CdS

La trattativa per Tajon Buchanan fra Inter e Bruges viene messa in pausa. Il Corriere dello Sport informa sulla situazione e sulle tempistiche dell’affare, per il quale c’è ancora fiducia.

BREVE PAUSA DI RIFLESSIONE – Dopo un’iniziale accelerata fra Inter e Bruges nella trattativa per Tajon Buchanan, sembra che l’operazione abbia ricevuto una sorta di prima battuta d’arresto. Il club belga – che comunque da una richiesta iniziale di 12 milioni di euro è sceso a 10 più bonus – è parso un po’ più rigido negli ultimi contatti. Nel frattempo, il club nerazzurro spinge per chiudere il trasferimento del canadese a 8 milioni di euro. C’è ancora un’evidente distanza, per questo le parti hanno deciso di mettere in stand-by per qualche giorno la cosa. La trattativa Buchanan, dunque, è in pausa, con gli sviluppi rimandati all’anno nuovo.

TEMPISTICHE PREVISTE – Tuttavia, ciò non significa che si debbano escludere a priori dei passi in avanti anche nel breve periodo. In casa Inter, infatti, resta grande fiducia per l’affare Buchanan. Il piano per l’arrivo a Milano del calciatore è già sviluppato e chiaro. I nerazzurri sperano di chiudere entro la metà della prossima settimana col Bruges, in modo da avere a disposizione il canadese per il primo match dell’anno. Se così non sarà e i tempi dovessero allungarsi, Buchanan potrà dare una mano all’Inter non il 6 gennaio contro il Verona bensì il 13 contro il Monza.

Fonte: Corriere dello Sport – P. Gua.