Genoa-Inter, occasione per Inzaghi che punta a due record – TS

L’Inter, questa sera, sarà di scena al ‘Marassi’ per la sfida contro il Genoa. Inzaghi ha l’occasione di battere due record e sfatare un tabù

RECORD – Genoa-Inter è in programma questa sera alle 20:45. Occasione ghiotta per i nerazzurri che, con una vittoria, possono allungare sulla Juventus, attesa dal big match contro la Roma. La sfida contro i rossoblù, però, presenta delle insidie: Inzaghi, a Marassi, non ha mai vinto da quando siede sulla panchina dell’Inter. Per il tecnico sono arrivati tre pareggi, due con la Sampdoria ed uno col Genoa. Con una vittoria, secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, l’Inter si laureerebbe campione d’inverno con una partita d’anticipo rispetto alla fine del girone d’andata ed andrebbe ad eguagliare due record: la quindicesima vittoria nelle prime diciotto giornate, come nel 2006/07, e quaranta successi nell’anno solare, come fatto nel 2005.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino