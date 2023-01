Gagliardini, il mercato non esclude nulla. Protagonista con la Cremonese

L’Inter dovrà sopperire nella sfida di domani contro la Cremonese alla grave assenza di Nicolò Barella, squalificato per somma di ammonizioni. Roberto Gagliardini potrebbe essere il sostituto principale del centrocampista, il mercato non esclude nulla.

SQUALIFICA – Nicolò Barella dovrà scontare proprio domani contro la Cremonese il turno di squalifica. Il giocatore dell’Inter si è fatto ammonire con l’Empoli per proteste, portando così Simone Inzaghi a cambiare ancora le scelte per la partita di questa settimana. Il primo sostituto in mente per il tecnico piacentino è Roberto Gagliardini, forse il centrocampista più criticato dalla tifoseria nerazzurra. Il numero 5 ha deluso e continua a deludere quando è in campo, non garantendo copertura e fisicità come dovrebbe. Il suo contratto è in scadenza a giugno e il Nottingham Forest vorrebbe acquistarlo già ora. Le voci di mercato però non escludono nulla.

Gagliardini, presenza centrale

OCCASIONE – Roberto Gagliardini avrà la sua ennesima occasione da titolare. Il centrocampista sta giocando più del previsto nelle ultime settimane, i problemi di numeri nel ruolo non sono indifferenti. Il giocatore ha avuto la titolarità già con il Verona ed il Parma in Coppa Italia, entrando però anche a partita in corso in tutte le restanti occasioni. Solamente nella scorsa giornata Inzaghi non si è affidato a Gagliardini, il risultato obbligava a scelte offensive. Kristjan Asllani non può giocare da mezzala, il tecnico dell’Inter è certo di questo e continua nella sua linea forse cieca. L’albanese ha tutte le caratteristiche per poter ricoprire anche quel ruolo, ma Inzaghi preferisce ora la “sicurezza” Gagliardini.