Gagliardini, possibile offerta entro gennaio dal Nottingham Forest – Sky

PARTENZA – Arriva l’indiscrezione da Gianluca Di Marzio. Il giornalista di Sky Sport ha analizzato la situazione di Roberto Gagliardini con l’Inter. Il centrocampista è in scadenza di contratto proprio a giugno e la società nerazzurra non sembra voglia offrire il rinnovo. Sul centrocampista si sta muovendo in queste ultime ore il Nottingham Forest, squadra di Premier League che potrebbe fare una proposta all’Inter per il suo calciatore nei prossimi giorni, entro il 31 gennaio. Nel caso in cui ciò non avvenga, il club inglese si muoverà comunque per l’estate per acquistare a parametro zero il calciatore.