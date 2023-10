Frattesi, anche in Torino-Inter staffetta con Barella. Giusta mentalità

Dato a lungo in settimana come titolare, in Torino-Inter Davide Frattesi è nuovamente partito dalla panchina. Dando il cambio, però, a Nicolò Barella, poco prima della rete dello 0-1. Una rete nella quale si è anche reso in qualche modo protagonista.

GIUSTA MENTALITÀ – Davide Frattesi sa bene che all’Inter l’obiettivo principale è e deve essere sempre la vittoria. Anche ieri, entrato per Nicolò Barella, lo ha dimostrato. In Torino-Inter il centrocampista ex Sassuolo è sceso in campo con il piglio giusto, dando anche freschezza e dinamismo a centrocampo. Rendendosi anche uno dei protagonisti “silenziosi” del gol dello 0-1 siglato da Marcus Thuram. Proprio Frattesi, infatti, insieme a Lautaro Martinez, è uno dei giocatori che tiene la difesa del Torino totalmente schiacciata, permettendo al francese quindi di ricevere totalmente libero la palla di Denzel Dumfries e di mettere in rete il gol dello 0-1. L’occasione da titolare arriverà sicuramente per Frattesi, che ha gìà però capito la giusta mentalità da mantenere all’Inter.