FOTO – Lautaro Martinez: «Vittoria importante. Lavoriamo senza sosta»

Autore del gol del raddoppio in Torino-Inter, Lautaro Martinez ha affidato ai suoi canali social la gioia per la vittoria. Sottolineando anche l’importanza del risultato.

CAPITANO – Non ha avuto una prestazione particolarmente brillante Lautaro Martinez in Torino-Inter, ma nonostante ciò, ha trovato l’undicesimo gol personale in questa Serie A. Per poi affidare al suo profilo Instagram ufficiale le sensazioni pospartita: “Vittoria molto importante oggi dopo i punti persi in casa. Si continua a lavorare incessantemente e in modo positivo”.

Questa la foto pubblicata dal numero 10 argentino.