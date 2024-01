Frattesi, la pazienza è virtù dei forti. Legame con l’ultimo Scudetto!

Davide Frattesi ha deciso la partita tra Inter e Verona con il gol decisivo del definitivo 2-1 nerazzurro. Il giocatore rappresenta a pieno un simbolo di resilienza, la sua pazienza verrà prima o poi ripagata.

ATTESA – Poche, pochissime occasioni da titolare per Davide Frattesi. In campionato il giocatore ex Sassuolo ha giocato solamente una partita dal primo minuto contro l’Empoli, poi sempre dalla panchina e utilizzato nel secondo tempo. In Champions League ha avuto maggiore spazio, questo anche per la scelta di Simone Inzaghi di focalizzarsi sul campionato. A tutti gli effetti Frattesi può essere definito una seconda linea, ma di lusso per il tecnico piacentino.

ESULTANZA – Il suo urlo di rabbia al gol fa capire tutto quello che ha vissuto negli ultimi quattro mesi. Lui, abituato a giocare sempre con la sua ex squadra, ha dovuto guardare i compagni gioire e vincere in campo. Con il Verona la sua pazienza, che per il noto proverbio è ‘virtù dei forti‘, l’ha ripagato con un gol di un’utilità fondamentale. Il suo spirito guerriero gli ha detto di correre sulla respinta di Montipò al tiro di Nicolò Barella al volo: il destino lo ha premiato e gli ha servito una settimana da eroe in casa Inter.

Frattesi, una sliding door dal passato

PASSATO – Frattesi è un simbolo di resilienza e dovrà ancora dimostrarlo in questa stagione. Non sarà un gol a spodestare Henrikh Mkhitaryan dalla titolarità: l’armeno è il punto di equilibrio indispensabile per il centrocampo di Inzaghi. Questa rete però può diventare però una sliding door simile a quella vissuta da Christian Eriksen con la punizione segnata nei minuti di recupero in Coppa Italia contro il Milan. Anche il danese non giocava mai con Antonio Conte, è diventato successivamente una delle colonne dell’ultimo Tricolore. Ancora un po’ di pazienza Davide, goditi il momento e continua a lottare in ogni occasione che ti verrà data!