Dzeko, tornare a graffiare nel momento che più conta

L’Inter deve vincere contro la Sampdoria domenica e sperare nel favore del Sassuolo contro il Milan. I nerazzurri davanti ancora non sanno a chi si affideranno anche se Dzeko, oggi, sembra favorito.

GRAFFIO – L’Inter deve ritrovare i colpi di Edin Dzeko. Il bosniaco non segna dal 9 aprile scorso quando segnò al Verona in casa nel 2-0 alla squadra di Tudor. Da lì il vuoto. L’attaccante, nella gara più importante della stagione, deve tornare a graffiare e farlo nell’ultima giornata potrebbe far bene al suo futuro. L’Inter cerca un attaccante sul mercato, questo ormai è noto da tempo, ma il bosniaco vuole dimostrare ancora di poter essere utile alla causa nerazzurra. Ma per farlo serve che torni a segnare. Nella gara più importante.