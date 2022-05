L’Italia di Mancini guarda al futuro: convocati 53 giovani, anche 3 dell’Inter

L’Italia di Roberto Mancini guarda ai giovani. Il Commissario Tecnico azzurro dal 24 al 26 maggio radunerà al Centro Tecnico Federale di Coverciano 53 giovani calciatori di interesse nazionale. Tra i nomi presenti anche tre talenti di proprietà dell’Inter

INTERESSE NAZIONALE – L’Italia di Roberto Mancini guarda al futuro. Il Commissario Tecnico azzurro, che oggi si è espresso sulla corsa scudetto (vedi articolo), ha convocato 53 calciatori di interesse nazionale che dal 24 al 26 maggio verranno valutati in ottica Prima Squadra. Nello specifico sono 29 i calciatori di Serie A, 18 quelli di Serie B e 6 quelli impegnati all’estero. L’Inter è rappresentata da Sebastiano Esposito (in prestito al Basilea), Eddie Salcedo (in prestito allo Spezia) e Gaetano Oristanio (in prestito al Volendam). Di seguito tutti i nomi.

Primo Gruppo

Raoul Bellanova (Cagliari)

Nicolò Cambiaghi (Pordenone)

Marco Carnesecchi (Cremonese)

Nicolò Casale (Verona)

Giuseppe Caso (Cosenza)

Alessandro Cortinovis (Reggina)

Sebastiano Esposito (Basilea)

Denis Franchi (Paris Saint Germain)

Matteo Gabbia (Milan)

Federico Gatti (Frosinone)

Matteo Lovato (Cagliari)

Lorenzo Lucca (Pisa)

Daniel Maldini (Milan)

Filippo Melegoni (Genoa)

Fabiano Parisi (Empoli)

Giacomo Quagliata (Heracles Almelo)

Filippo Ranocchia (Vicenza)

Samuele Ricci (Torino)

Nicolò Rovella (Genoa)

Eddie Anthony Salcedo (Spezia)

Riccardo Sottil (Fiorentina)

Destiny Iyenoma Udogie (Udinese)

Guglielmo Vicario (Empoli)

Emanuel Vignato (Bologna)

Kelvin Yeboah (Genoa)

Nadir Zortea (Salernitana)

Secondo Gruppo

Tommaso Baldanzi (Empoli)

Riccardo Calafiori (Genoa)

Andrea Cambiaso (Genoa)

Matteo Cancellieri (Verona)

Lorenzo Colombo (Spal)

Diego Coppola (Verona)

Christian Dalle Mura (Pordenone)

Sebastiano Desplanches (Milan)

Salvatore Esposito (Spal)

Nicolò Fagioli (Cremonese)

Gianluca Gaetano (Cremonese)

Wilfried Gnonto (Fussballclub Zurich)

Jean Freddi Pascal Greco (Vicenza)

Caleb Okoli (Cremonese)

Tommaso Mancini (Vicenza)

Tommaso Milanese (Alessandria)

Marco Nasti (Milan)

Gaetano Oristanio (Volendam)

Simone Pafundi (Udinese)

Pietro Pellegri (Torino)

Roberto Piccoli (Genoa)

Alessandro Plizzari (Lecce)

Matteo Ruggeri (Salernitana)

Alessandro Sorrentino (Pescara)

Franco Tongya (Olympique Marsiglia)

Mattia Viti (Empoli)

Alessandro Zanoli (Napoli)