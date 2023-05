Dzeko e Lukaku, finale a suon di gol. Pochi dubbi per Milan-Inter

Edin Dzeko e Romelu Lukaku si danno battaglia a suon di gol per un posto da titolari in questo finale di stagione. Doppietta per il bosniaco contro il Verona, doppietta per il belga due partite fa contro l’Empoli. Tuttavia, per Milan-Inter del prossimo mercoledì, sembrano esserci pochi dubbi.

SFIDA A DUE – Edin Dzeko e Romelu Lukaku hanno (ri)acceso la luce in questo finale di stagione per l’Inter. Con i loro gol, insieme a quelli del sempre presente Lautaro Martinez, sono stati entrambi fondamentali negli ultimi importanti risultati per la squadra. Basti pensare alla doppietta del belga (oltre ai gol già segnati su rigore contro Benfica e Juventus), contro l’Empoli, o a quella del bosniaco di ieri contro il Verona. Insomma, uno stato di forma per i due che continuano a darsi battaglia per una maglia da titolare in questo finale di stagione. Anche se, in vista delle sfide contro Roma e Milan, tra Dzeko e Lukaku sembrano esserci pochi dubbi.

ALTERNANZA – Di fatto entrambi sicuramente avranno spazio a disposizione in entrambe le partite. A fare la differenza sarà chi partirà da titolare in quale gara. E, vedendo la rotazioni di Simone Inzaghi nell’ultimo periodo, sembra proprio che Romelu Lukaku scenderà in campo dal primo minuto sabato allo stadio Olimpico, lasciando così la maglia da titolare a Edin Dzeko per l’andata della semifinale dell’euroderby. Una vera e propria alternanza partita per partita che, salvo cause di forza maggiore, dovrebbe continuare per tutto il prossimo periodo. Il più importante della stagione dell’Inter, spinta anche dai gol di Lukaku e Dzeko.