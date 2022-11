Dzeko e la giocata del campione: Inter-Bologna svoltata dal bosniaco

Inter-Bologna ha vissuta la sua svolta grazie a Dzeko. Il gol dell’1-1 viene da una sua giocata da campione, proprio nel momento del bisogno.

PROVA DI SPESSORE – Inter-Bologna ha visto un contributo importante da parte di Dzeko. Anzi, possiamo dire decisivo. Il bosniaco ha giocato una gara di sostanza, unendo presenza nel gioco e pericolosità in area avversaria. Questa è la grafica dei suoi tocchi, presa da Whoscored:

Il 9 ha giocato dietro a Lautaro Martinez come posizione media, per poi finire la partita come unica punta. I suoi tocchi sono 33, con 23 passaggi tentati di cui 13 realizzati. 11 in avanti. Aggiungendo soprattutto 4 tiri (primo della gara, 0,94 xG sommati), con un gol e un palo, un assist e un’occasione da gol. Una prova efficace e qualitativa. Con anche il quinto valore di km percorsi tra i nerazzurri con 9,683. Ma la cosa importante della partita di Dzeko è la giocata che ha cambiato l’inerzia del match.

GIOCATA DELLA SVOLTA – Il gol dell’1-1 non è una giocata banale. A livello tecnico è anche superfluo sottolinearlo, vista la difficoltà e la bellezza del gesto. Ma quello che davvero fa la differenza è il peso specifico. L’Inter era sotto nel risultato. Dopo aver giocato i primi venti minuti contratta, nervosa, rischiando anche in un altro paio di occasioni. Tutto sembrava a un passo dallo sfuggire di mano. Invece è arrivato Dzeko. Con una giocata bella, difficile e decisiva. Che ha cambiato l’umore generale. Permettendo alla squadra tutta di risollevarsi. Il gol che serviva, con una giocata da campione.