Dzeko, con il Lecce ritorno da titolare: il bosniaco cerca il ritorno al gol

Edin Dzeko tornerà a giocare dal 1′ in campionato contro il Lecce. Il bosniaco vuole tornare al gol, che manca dalla sfida in Supercoppa contro il Milan

RITORNO– Contro il Lecce, Simone Inzaghi sembra intenzionato a schierare dal 1′ Edin Dzeko in coppia con Lautaro Martinez. Il bosniaco ha giocato l’ultima partita da titolare in Champions League contro il Porto, partita nella quale è apparso nervoso, tanto da avere un battibecco con Onana. Anche per questo motivo, Simone Inzaghi gli ha preferito Romelu Lukaku nella partita contro il Bologna, – il belga è anche andato in gol contro i portoghesi, entrando proprio al posto del numero 9 – concedendo all’ex Roma una scarsa mezz’ora per provare a sbloccare il risultato.

IN CERCA DI GOL – Per Dzeko si può quasi parlare di digiuno. Il bosniaco non segna in campionato addirittura dal 6 gennaio, quando decise la sfida contro il Napoli. L’ultimo gol in gare ufficiali, invece, risale alla Supercoppa Italiana contro il Milan. L’ex Roma ha chiuso il mese di febbraio senza realizzare nemmeno un gol. Un evento un po’ insolito per lui, che sebbene non sia mai stato un bomber d’area di rigore, ha sempre dimostrato di avere buoni doti in fase realizzativa. L’ideale sarebbe, quindi, iniziare il mese di marzo con una rete.