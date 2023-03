Stellini: «Conte sta meglio ed è pienamente coinvolto! Il suo ritorno…»

Cristian Stellini, nella conferenza stampa che precede la sfida con il Wolverhampton, ha parlato delle condizioni fisiche di Antonio Conte

IN RIPRESA – Ecco le parole di Cristian Stellini riguardo alle condizioni fisiche di Antonio Conte, operato 3 settimane fa alla cistifellea: «Parliamo molto. Ora è diverso rispetto a 3 settimane fa quando si è operato: ora è completamente coinvolto, gli trasmettiamo le sensazioni che abbiamo riguardo ai giocatori. Può anche guardare gli allenamenti. Ora Antonio è tornato ed è coinvolto in ogni situazione e in ogni decisione. Stiamo cercando di riaverlo sulla panchina, e quando tornerà, penso che il suo impatto sarà incredibile».