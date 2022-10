Dumfries, all’andata l’ultimo gol: l’esterno dell’Inter alla ricerca del riscatto

Denzel Dumfries sta attraversando un periodo no. Il numero 2 nerazzurro viene da alcuni prestazioni non esattamente buone. Contro il Viktoria Plzen l’olandese partirà dal 1′, e cercherà di ripetere quanto fatto all’andata, quando realizzò il gol dello 0-2

RIPETERSI – La missione di Denzel Dumfries per la partita di questa sera. L’olandese è in un periodo non proprio luminoso. Le ultime prestazioni sono state sottotono, lontane da quelle che il numero 2 nerazzurro è solito a offrire. Eppure, nell’oscuro avvio di stagione nerazzurro, Dumfries era stato uno dei migliori – assieme a Lautaro – . Paradossale come, quando i nerazzurri hanno iniziato a carburare, il classe ’96 abbia leggermente abbassato il livello delle sue prestazioni. Dumfries, però, ha a disposizione il match contro il Viktoria Plzen per riprendere fiducia nei propri mezzi. Nel match di andata, l’olandese realizzò il gol dello 0-2 che regalò i primi 3 punti nel girone di Champions League dell’Inter. Sarebbe interessante se questa sera fosse proprio l’olandese a dare all’Inter i 3 punti necessari per strappare gli ottavi di finale. La speranza è che l’esterno nerazzurro riesca a contribuire ai successi nerazzurri, partendo da stasera, e che riesca a ritrovare quella continuità che sembra aver perso dopo un avvio di stagione promettente. Non resta che attendere il fischio di inizio, così come farà sicuramente Denzel Dumfries, pronto a dimostrare che il suo valore non è andato perduto.