Dzeko: «Milano subito piaciuta. 3 caratteristiche mi hanno portato fin qui»

Edin Dzeko, attaccante dell’Inter, ha parlato delle sue caratteristiche, delle città più importanti per lui (e non solo) nel Matchday Programme. QUI il programma completo.

CARATTERISTICHE – Queste alcune parole da parte di Edin Dzeko, attaccante dell’Inter, nel Matchday Programme. «Da quando ho cominciato ad allenarmi, ho sempre avuto quella voglia di dare sempre il massimo, di lavorare su me stesso e di non accontentarmi mai, sono queste le caratteristiche che mi hanno portato fino a qui».

CITTÀ – Dzeko ha aggiunto. «Sono nato a Sarajevo il 17 marzo 1986, una città bellissima che ha sofferto tanto durante la guerra. Ora però sta crescendo molto e per me rimane la più bella del mondo. Le tappe successive sono state diverse, prima in Repubblica Ceca, a Ústí nad Labem, poi Teplice quindi a Wolfsburg in Germania. A Manchester sono stato quattro anni e mezzo, per poi trasferirmi prima a Roma, dove sono stato 6 anni, poi a Milano, due città che mi sono subito piaciute per tante ragioni».

GOL – Inoltre Dzeko ha raccontato quale è stato uno dei gol più importanti nella sua carriera, quello segnato il 13 maggio 2012 nell’ultima partita di campionato del Manchester City contro il QPR. «Fino al 91′ eravamo sotto 2-1, ho fatto il gol del 2-2 poi Aguero ha segnato quello del 3-2 e così il Club è riuscito a vincere la Premier League dopo 44 anni».