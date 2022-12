De Vrij, una tendenza sembra riproporsi dopo i Mondiali con l’Inter. Quale?

Per Stefan de Vrij sembra non concludersi il periodo più buio della sua carriera. Dopo i Mondiali in cui non è arrivata alcuna presenza, si ripropongono ancora problemi durante gli allenamenti con l’Inter. Una tendenza rischia di riproporsi.

INFORTUNIO – Stefan de Vrij continua nel calvario a livello personale. Louis van Gaal lo ha condannato alla panchina durante i Mondiali. 5 partite giocate dall’Olanda, 0 minuti per il difensore che non ha sorpassato i compagni Tinder, van Dijk, de Ligt e Ake nelle gerarchie. De Vrij è tornato da pochi giorni ad allenarsi con l’Inter, ma una tendenza sembra si stia riproponendo. La causa però non dipende dal suo allenatore, Simone Inzaghi. Questa volta il difensore ha riscontrato un problema alla caviglia dopo un colpo preso in allenamento (vedi articolo). L’amichevole contro il Sassuolo vedrà sicuramente Francesco Acerbi giocare, il tecnico piacentino non correrà rischi con l’olandese.

PANCHINA – La tendenza di cui si è accennato è proprio la panchina. Questo stop potrebbe portare Inzaghi a preferire ancora Acerbi. Lo staff medico non ha ancora delineato i tempi di recupero di de Vrij, che quindi rischia di vedere da fuori la partita dell’Inter contro il Napoli. Non è sicuramente una notizia positiva per l’allenatore piacentino, che avrebbe voluto avere maggiori possibilità di scelta. Acerbi è sempre stato presente in questo mese di amichevoli e allenamenti e lo sarà nuovamente con il Sassuolo. Nel big match da disputare con il Napoli invece la situazione è ancora incerta: nel caso in cui arrivassero riscontri negativi dagli esami Inzaghi avrà una sola possibilità.