Buffon chiude il 2022 e punta (anche) Inter-Parma: «Grandi potenzialità»

Si è concluso con il 2-2 contro il Venezia il 2022 del Parma. Gianluigi Buffon ha commentato il risultato di ieri e la voglia di riscatto nelle prossime gare, tra cui anche la sfida contro l’Inter in Coppa Italia del 10 gennaio.

AL LAVORO – Gianluigi Buffon non è soddisfatto dall’ultimo risultato del Parma nel 2022. Un pareggio con il Venezia, in trasferta. Ora la pausa e poi il rientro in campo, con in programma anche la gara di Coppa Italia a San Siro contro l’Inter. Il portiere degli emiliani ha commentato su Twitter la voglia di riscattarsi proprio in vista (anche) della prestigiosa gara contro i nerazzurri: “Quando le cose non vanno come avresti voluto hai solo un’alternativa: lavorare ancora più sodo. Chiudiamo un 2022 consapevoli delle potenzialità di questo gruppo e dei margini di miglioramento. Faremo di tutto per tornare a sorridere tutti insieme. Forza Parma, sempre“.