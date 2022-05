Correa dal 1′ in Inter-Sampdoria? Altra chance nel match più importante

Joaquin Correa dovrebbe scendere in campo dal 1′ in Inter-Sampdoria. Per l’argentino altra chance, l’ultima della stagione, nel match più importante

IMPORTANTE – L’Inter scenderà in campo tra poco contro la Sampdoria. Dal 1′ dovrebbe partire Joaquin Correa, a formare la coppia tutta argentina con l’inamovibile Lautaro Martinez. Per il numero 19 nerazzurro, quindi, un’altra chance dal 1′ nel match più importante della stagione nerazzuurra. Un possibile segnale per il futuro? Forse. È noto che l’argentino sia uno dei pupilli di Inzaghi, voluto fortemente proprio dal tecnico dopo la partenza di Lukaku. Correa ha deluso, e molto, le aspettative di inizio stagione, ma dal suo rientro ha dimostrato di poter essere una risorsa a gara in corso, con caratteristiche tecniche che si sposano meglio con quelle di Lautaro Martinez rispetto a quelle di Dzeko. Facile supporre, quindi, che questa non sarà la sua ultima partita con i colori nerazzurri.