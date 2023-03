Correa, attacco contato e probabile occasione. Nuove speranze?

Joaquin Correa ha la possibilità in questo weekend di sfruttare i problemi fisici di Edin Dzeko. Il bosniaco sarà presente, ma non è al top della forma e Simone Inzaghi ha gli attaccanti contati. Ci sono nuove speranze per il tucu?

ULTIME OCCASIONI – Quante volte si è parlato di occasioni quando si toccava l’argomento Joaquin Correa? Tante, forse troppe per i soldi che sono stati spesi due estati fa dalla dirigenza dell’Inter. Nella settimana della pausa per le nazionali Edin Dzeko ha avuto un piccolo problema fisico con la sua Bosnia, saltando una partita ed entrando solamente per mezz’ora alla successiva. In questi giorni ad Appiano Gentile l’attaccante si è allenato a parte, mentre el tucu ha avuto giorni e giorni per riprendersi e tornare al massimo della forma. Come detto da Andrea Paventi (vedi articolo), l’argentino attende un’altra chance, l’ennesima di questa stagione. Correa potrebbe essere utilizzato a gara in corso con la Fiorentina, in quanto Simone Inzaghi non ha altre scelte per sostituire Romelu Lukaku o Lautaro Martinez. Se non arrivano segnali fino a fine anno, tra l’Inter e l’ex Lazio sarà addio.