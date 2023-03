Mkhitaryan scalda il piede: all’andata decisivo contro la Fiorentina

Il centrocampo di Simone Inzaghi in vista di Inter-Fiorentina è praticamente obbligato dopo l’infortunio di Hakan Calhanoglu. Henrikh Mkhitaryan si prepara a rimanere titolare e intanto scalda il piede, dopo essere già stato decisivo nella partita di andata.

DECISIVO – Henrikh Mkhitaryan si sta rivelando uno dei colpi di mercato più riusciti dell’Inter in questa stagione, merito anche di una serie di convincenti prestazioni. Tanto da essere diventato ormai titolare fisso del centrocampo di Simone Inzaghi che, anche contro la Fiorentina, punterà su di lui. A maggior ragione dopo l’infortunio subito da Hakan Calhanoglu. Mkhitaryan scalda il piede intanto, perché proprio lui nella partita di andata contro i viola è stato decisivo per la vittoria finale: suo, infatti, il gol all’ultimo respiro di una gara che fu una vera e propria altalena di emozioni. Due speranze per sabato: che possa tornare a segnare, ma che questa volta il risultato sia un po’ più tranquillo…