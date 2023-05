Come si giocherebbe Milan-Inter oggi con le stesse condizioni del 2003

Ogni partita ha una sua storia. Lo stesso vale per Milan-Inter, che ha sempre una storia a sé a prescindere dalla competizione, dall’obiettivo e dalla stagione. Il Derby di Milano in versione internazionale, vent’anni dopo il primo, si preannuncia diverso per tanti aspetti e motivi

MILANO CONTRO – L’attesa per il primo Euro-Derby del 2023 sta per terminare. La vigilia di Milan-Inter, caratterizzata dalle parole dei due allenatori ma non solo, si avvia alla sua conclusione. Le dichiarazioni di Simone Inzaghi mettono in chiaro le condizioni in casa nerazzurra. L’Inter si presenterà al primo atto del Derby di Milano in Champions League senza Milan Skriniar (vedi focus). E quasi sicuramente Robin Gosens, non ancora al meglio dopo il recente infortunio. Invece, in difesa, Danilo D’Ambrosio ha più chance di esserci. Il tecnico nerazzurro ricorda l’importanza di avere a disposizione sia Marcelo Brozovic (vedi focus) sia Romelu Lukaku (vedi focus), rimasti a guardare nella vittoriosa Finale di Supercoppa Italiana a Riyad. Al contrario, l’ex Stefano Pioli continua a fare pretattica sulla disponibilità di Rafael Leao, che – in realtà – sembra sulla via del recupero completo. Per la conferma sulla convocazione dell’attaccante portoghese bisognerà solo pazientare circa 24 ore. Così come per Alessandro Florenzi, che è l’altro solo rossonero in dubbio per l’andata di Milan-Inter in Champions League.

Inzaghi e Pioli dopo Cuper e Ancelotti

TANTI ASSENTI – A differenza dell’Inter, che deve “rinunciare” solo all’esubero Dalbert, in casa Milan restano a casa anche sette calciatori numericamente fuori dalla lista UEFA. Non solo il grande ex Zlatan Ibrahimovic in attacco ma anche Aster Vranckx, Tiemoué Bakayoko e Yacine Adli a centrocampo. Ai quali si aggiungono i portieri di riserva Ciprian Tatarusanu e Devis Vasquez ma soprattutto l’esterno destro Sergino Dest, escluso nell’aggiornamento della lista a inizio febbraio (per fare spazio al difensore centrale Malick Thiaw, ndr). E considerando gli infortunati certi e in dubbio, la lista degli assenti è piuttosto lunga. Le probabili formazioni di Milan-Inter sembrano pressoché fatte. Le ultime prove tra Appiano Gentile e Milanello difficilmente porteranno Inzaghi e Pioli a stravolgere la situazione. Tornando indietro nel tempo di vent’anni, precisamente al 7 maggio 2003, il pensiero va all’andata della “euro-beffa” rossonera ai danni dell’Inter. Lo 0-0 di San Siro, in “casa” Milan per la UEFA, che crea i presupposti di andare in finale a Manchester con due risultati utili su tre. Cosa che si verificherà proprio nella settimana successiva con l’uscita per il gol esterno che vale doppio, regola non più esistente da questa stagione. Anche in quel caso il numero degli assenti in Milan-Inter non è proprio ristretto. Nel 2003 l’emergenza in casa Inter è evidente. Molto più evidente rispetto al Milan, come si può evincere dall’elenco degli esclusi (alcuni eccellenti). Praticamente una – valida! – squadra intera.

Milan-Inter (0-0): le formazioni del 2003

MILAN (4-3-1-2): 12 Dida; 19 Costacurta, 13 Nesta, 3 P. Maldini ©, 4 Kaladze; 32 Brocchi (27 Serginho dal 74′), 8 Gattuso (5 Redondo dal 78′), 20 Seedorf; 10 Rui Costa; 9 Filippo Inzaghi, 7 Shevchenko (11 Rivaldo dall’81’).

A disposizione: 18 Abbiati; 14 Simic, 15 Tomasson, 25 Roque Junior.

Allenatore: Carlo Ancelotti

Indisponibili e/o non convocati: 1 Fiori; 2 Helveg, 16 Chamot, 21 Pirlo, 23 Ambrosini, 24 Laursen, 28 Dalla Bona, 31 Ba.

INTER (4-4-2): 1 Toldo; 2 Cordoba, 23 Materazzi, 13 F. Cannavaro, 77 Coco (26 Pasquale dall’85’); 7 Sergio Conceicao (11 Guly dal 66′), 4 Javier Zanetti ©, 14 Di Biagio, 5 Emre; 9 Crespo, 20 Recoba (3 Kallon dal 72′).

A disposizione: 12 A. Fontana; 24 Gamarra, 30 Martins, 31 Vivas.

Allenatore: Hector Cuper

Indisponibili e/o non convocati: 27 Moreau; 6 Cristiano Zanetti (squalificato), 10 Morfeo, 15 Adani, 16 Sorondo, 17 M. Serena, 18 Dalmat, 19 Batistuta (non iscritto in Lista UEFA), 22 Okan, 25 Almeyda, 32 C. Vieri, 78 Ventola.

Vent’anni dopo il primo Milan-Inter europeo

CONFRONTO IMPARI – Il Milan di Carlo Ancelotti si presenta al primo Euro-Derby di Milano senza l’ex Andrea Pirlo in cabina di regia. Questa l’unica grande assenza rossonera, colmata da un altro ex nerazzurro con caratteristiche diverse. In mezzo al campo trova spazio Cristian Brocchi, che permette al Milan di coprirsi meglio e sfruttare l’estro del vero grande ex di serata: Clarence Seedorf, senza dubbio la stella rossonera a centrocampo. Anche perché il Pirlo del 2003 non è ancora quello apprezzato negli anni avvenire. Ben diversa la conta degli indisponibili per Hector Cuper, costretto a schierare un’Inter privata del suo bomber ma non solo. L’assenza di Christian Vieri – e anche del suo vice Nicola Ventola – in area di rigore è la più pesante ma non va dimenticata nemmeno quella di Cristiano Zanetti in mediana. Idem quella di Matias Almeyda, suo alter ego. E viene a mancare l’imprevedibilità di elementi come Stephane Dalmat e Domenico Morfeo, sicuramente preziosi a partita in corso. L’Inter scende in campo con un undici rimaneggiato, anche perché alcuni titolari non sono in formissima. Provando a creare un confronto tra Milan-Inter del 2003 e quello del 2023, è come se Pioli dovesse rinunciare al solo Ismael Bennacer a centrocampo. Invece Inzaghi sarebbe senza, tra gli altri, Nicolò Barella e Lukaku. E senza le rispettive alternative. Una situazione complicata ma decisamente diversa rispetto a quella reale: Milan-Inter vent’anni dopo si presenta come una sfida alla pari. E senza la possibilità del doppio pareggio beffardo, quindi che vinca davvero il migliore a San Siro…