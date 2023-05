Giroud: «Milan, vicini a fare qualcosa di grandissimo. Ho fiducia»

Olivier Giroud ha parlato ai microfoni di SportMediaset alla vigilia di Milan-Inter, gara d’andata delle semifinali di Champions League

PERCORSO – Giroud presenta Milan-Inter: «Questo derby è forse un tipo di partita che mi mancherà dopo la fine della carriera. Voglio vivere questo tipo di momento con felicità, allegria, positività e con la mia esperienza aiutare i miei compagni se hanno pressione o se hanno frenesia. Io sono molto eccitato e lo so che non si gioca tutti gli anni questo tipo di partite e sono molto orgoglioso di aver fatto un grande percorso in Champions League. Siamo vicini a fare qualcosa di grandissimo per il club, non vogliamo mollare. Gol all’Inter? Ha un sapore speciale, meraviglioso, pazzesco. Tu vedi la faccia dei tifosi quando fai il gol, un mix di emozione fra rabbia, adrenalina e di gioia. Un po’ di tutto. Molto importante un derby per un attaccante. Leao? Ho detto a lui che non deve rischiare, ma penso che c’è una buona collaborazione fra lo staff medico ed il Mister e lui. Se lui ce la fa domani siamo tutti contenti, ma lui deve fare attenzione perché abbiamo il ritorno. È abbastanza intelligente per capire se ce la fa o meno. E molto importante per noi, se non ce la farà sarà una forza in meno per noi. Se non ce la dovesse fare lotteremo anche per lui. Fiducia? Sì, hai bisogno di fiducia in questo tipo di partite per giocare con personalità. Altrimenti puoi avere rimpianti, la cosa peggiore che possa esistere».