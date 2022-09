Calhanoglu, Milan-Inter col ‘fuoco dentro’: turco fattore nei big match

Hakan Calhanoglu è uno degli intoccabili del centrocampo dell’Inter di Inzaghi. Il turco è un fattore nei big match: il turco, presumibilmente, giocherà il derby col “fuoco dentro”

IMPORTANTE – Hakan Calhanoglu è diventato un elemento imprescindibile nello scacchiere tattico di Inzaghi. Il turco, è diventato un elemento fondamentale del centrocampo dell’Inter: questo è dovuto alla sua crescita esponenziale in fase difensiva e alle sue caratteristiche in fase di costruzione, che ben si sposano con il gioco predicato dal tecnico nerazzurro. Il turco, inoltre, ha limato uno dei difetti che aveva contraddistinto la sua esperienza al Milan: l’efficacia nei big match.

FATTORE – Calhanoglu, nella scorsa stagione, ha inciso in più di un big match affrontato dall’Inter. Ha battuto, e segnato, due rigori pesantissimi contro il Milan e contro la Juventus. Ha aperto le marcature nella rotonda vittoria dell’Inter sul campo della Roma ed ha indirizzato diversi match con assist al bacio da palla inattiva. Il Derby in programma sabato rappresenta uno dei match in cui il turco può esaltarsi, a maggior ragione dopo quanto successo in occasione della festa scudetto rossonera a maggio. Il turco è stato uno dei più beccati sia dagli ex compagni che dai tifosi rossoneri: è certo che il numero 20 nerazzurro affronterà la sfida di sabato con il “fuoco dentro”.