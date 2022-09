Per Agoumé altro prestito, ma la prossima estate l’Inter dovrà decidere

Agoumé è andato nuovamente via in prestito. Un altro anno fuori. Ma poi? La prossima estate per l’Inter potrebbe essere quella per fare una scelta sul ragazzo.

ULTIMA USCITA – Proprio nell’ultimo giorno, anzi nelle ultime ore del mercato estivo l’Inter ha trovato una nuova sistemazione per Lucien Agoumé. Il giovane classe 2002 è passato al Troyes in prestito. Secco, senza né clausole né riscatti. E questo significa che tra un anno in casa nerazzurra bisognerà di nuovo occuparsi della sua situazione. Con la necessità di arrivare a quella decisione che in questa estate è stata solo rimandata, ancora una volta.

IL LIMBO DEI PRESTITI – Agoumé è in uno strano limbo. All’Inter dal 2019, quando aveva già presenze in Ligue 2 ed era un pilastro delle giovanili della Francia, dopo una stagione tra Primavera e prima squadra al primo anno di Conte inizia la girandola dei prestiti. Necessari per farsi le ossa. Prima lo Spezia, dove gioca poco ma in quelle occasioni dimostra di avere cittadinanza in Serie A. Poi al Brest. La stagione 2021-2022 è stata importante per lui. Da titolare in Ligue 1 si è imposto come mediano difensivo di alto livello. Forse il migliore tra i giovani. Nulla che però sia riuscito a garantirgli una chance in nerazzurro. Nemmeno potenzialmente o a parole. E infatti eccoci di nuovo qui. Col nuovo prestito al Troyes.

CHE PROGETTO? – L’Inter cosa vuole fare con Agoumé? Parliamo di un giocatore ancora giovane, che compirà 21 anni a febbraio, con un bagaglio di esperienza in continua crescita. E qualità evidenti, per quanto ancora da raffinare. C’è un progetto per lui, a parte mandarlo altrove e vedere che succede? C’è l’idea prima o poi di puntarci in nerazzurro? Nelle ristrettezze economiche potrebbe diventare una risorsa preziosa. Ma al momento sembra un elemento totalmente tangenziale a ogni progetto nerazzurro. L’Inter ci ha puntato da giovanissimo, investendo dei soldi per il suo cartellino che oggi sarebbero il grosso del budget totale. Nell’estate 2023, quando sarà in ritiro come di consueto, dopo tre anni fuori, sembra sarà il momento di fare una scelta. Puntarci, provarlo davvero come elemento della rosa. O monetizzare il suo cartellino, che con la scadenza del contratto nel 2025 dovrebbe avere un discreto valore. Restare ancora nel limbo non servirebbe a nessuno.